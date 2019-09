In Deutschland fanden Kommunalwahlen in Sachsen und Brandenburg statt.

Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat ein beeindruckendes Wachstum gezeigt.

Im Vergleich zu 2014 lagen die Ergebnisse in Sachsen bei + 17,8% und in Brandenburg bei + 11,3%. In beiden Ländern hat AfD den zweiten Platz belegt. SPD und CDU mussten hart arbeiten, um den Sieg der «kleinen Volkspartei» zu verhindern.

