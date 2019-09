Trotz der NATO-Mitgliedschaft gerät die Türkei weiterhin in den Einflussbereich des Kremls. Es zeigt die Tatsache, dass Putin die Flugzeuge Su-35 und Su-57 Ankara anbot, während russische Frachtflugzeuge mit einer zweiten S-400-Luftverteidigungsbatterie in Ankara landeten.

Trotzdem war Erdogans Besuch in Moskau nicht so sehr mit dem Kauf russischer Militärausrüstung verbunden, als vielmehr mit der Hilfe des russischen Präsidenten Putin, der den Vormarsch der Truppen von Baschar al-Assad in das türkische Militärgebiet im Nordwesten Syriens stoppte, sagte Globalist.

Wie Sie wissen, haben die Kräfte des syrischen Regimes kürzlich den stark befestigten türkischen Beobachtungsposten in Moreka an der Südspitze der Provinz Idlib umzingelt.

Während der militärischen Auseinandersetzung weigerte sich Putin mehrere Tage, einen Anruf von Erdogan anzunehmen.

Der Kreml teilte Ankara später mit, der russische Präsident könne sich mit seinem türkischen Amtskollegen auf der MAKS-Flugschau treffen. Die eigentliche Priorität von Erdogans hastig organisierter Reise nach Moskau bestand daher darin, das ähnliche Schicksal anderer türkischer Außenposten und Truppen in Idlib zu verhindern.

Im Vorgriff auf das Treffen in Moskau erklärte Putins Vertreter: «Die Türkei ist unser sehr enger Partner, unser Verbündeter». Er wies auch darauf hin, dass die Verhandlungen sowohl den Verkauf russischer Waffen an die Türkei als auch die Spannungen in Idlib betreffen würden.

Beachten Sie, dass die Verehrung von Erdogan Putin ihm in Idlib nicht helfen konnte. Assads Truppen setzten nicht nur die Offensive fort, sondern griffen auch Ziele in der Nähe eines anderen türkischen Beobachtungspostens an.

Die Ansprache des türkischen Präsidenten an Putin verärgerte den US-Kongress. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments forderte Trump auf, wenige Stunden nach dem Eintreffen der zweiten S-400-Batterie in der Türkei und Erdogans Interessenbekundung für russische Flugzeuge «Sanktionen gegen die Türkei zu verhängen … im Einklang mit den US-Gesetzen».

Am nächsten Tag erklärte US-Verteidigungsminister Mark Esper, dass die Türkei dem von den USA geführten F-35-Jagdprogramm nicht beitreten könne, wenn das S-400-System nicht vollständig vom türkischen Boden entfernt würde.

Wenn Washington und seine transatlantischen Verbündeten in seiner jetzigen Form keine vereinbarte Gegenstrategie entwickeln, wird Moskau den Mann in Ankara, den ihre Analysten bereits als «unseren Mann in der NATO» bezeichnen, weiterhin ausbeuten, schreibt Globalist.

