Die Gaspreise sinken, da die Lieferanten nicht vorhaben, die Versorgung zu drosseln. Jetzt sind die Benzinkosten für zehn Jahre minimal.

Die Gaspreise in Europa sind auf ein Zehnjahrestief gefallen und werden weiter sinken, schreibt Bloomberg.

Es wurde angemerkt, dass Gas billiger wird, da das Angebot die Nachfrage weiterhin übersteigt. Ende August lagerten Lagerbestände in Nordwesteuropa, Italien und Österreich bei 62,3 Milliarden Kubikmetern. Die Speicherkapazität beträgt 94%.

In den Niederlanden versuchen sich die Gaspreise nach einem Sommerrückgang unter 10 Euro pro Megawattstunde zu erholen. Von der Agentur befragte Experten gehen davon aus, dass die Preise im Herbst im Land um mindestens weitere 20% fallen könnten.

Laut einem Händler des niederländischen Energieunternehmens PZEM werden die Produzenten gezwungen sein, weniger Gas zu produzieren, wenn die Preise unter einen bestimmten Punkt fallen. Gleichzeitig versuchen große Anbieter wie Russland, ihren Marktanteil zu erhöhen.

Gazprom sagte, dass die Gasausfuhren in die EU in diesem Jahr auf 192 Milliarden Kubikmeter reduziert werden, was 4,5% weniger ist als im Rekordjahr 2018. Gleichzeitig werden die durchschnittlichen Gaskosten gegenüber dem Vorjahr um 13% sinken, erwartet das russische Unternehmen.

