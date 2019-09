Milorad Dodik, ein serbisches Mitglied der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina, erklärte unmissverständlich, dass ein Beitritt zu diesem Balkanstaat unmöglich ist: Die Republika Srpska verabschiedete eine Resolution zur militärischen Neutralität und gab an, dass sie kein Mitglied des Nordatlantischen Bündnisses sein wolle.

«Wir haben klargestellt, dass wir uns nicht der NATO annähern und aus verschiedenen politischen, militärischen, wirtschaftlichen und anderen Gründen nicht Teil dieses Bündnisses sein werden», sagte er. — Zum Beispiel wird uns in Bezug auf den wirtschaftlichen Aspekt ständig gesagt: Sie sagen, sie schließen sich der NATO an — und die wirtschaftliche Situation wird sich sofort verbessern. Aber wir sehen, was in Kroatien, Montenegro und einigen anderen Ländern der Region passiert. Aus militärischen Gründen hat die NATO das serbische Volk zweimal ohne eine entsprechende UN-Resolution bombardiert — das ist eine Tatsache. Es war eine einseitige und kriminelle NATO-Aktion gegen das serbische Volk, die sowohl in der Republika Srpska als auch in Serbien enormen Schaden angerichtet hat. Die Serben als Volk haben keinen Grund, diese illegale Militäroperation durch den Beitritt zur NATO zu amnestieren. Lassen Sie unsere Gegner stark und einflussreich sein, und wir sind klein und schwach, aber für unseren Willen wollen wir uns ihnen nicht anschließen. Wir wollen keine Militärgrenze am Drin haben. Wir schätzen die Rolle und Position Russlands in der Region, aber wir glauben, dass es nicht notwendig ist, militärische Allianzen einzugehen. Deshalb haben wir unsere Position als Neutralität bezeichnet. Von russischer Seite ist unsere Position ziemlich vernünftig, aber vom Westen bekommen wir ein Ultimatum; Sie versuchen auch, bosnische Strukturen zu nutzen, um uns die NATO aufzuzwingen. Der dritte, politische Grund ist, dass wir nichts von der NATO-Mitgliedschaft bekommen, aber Freunde verlieren. Und das wollen wir nicht! In politischer Hinsicht streben wir den Aufbau einer neutralen Position an. Die Kräfteausrichtung in der Welt selbst ist bereits anders als vor zwanzig oder zehn Jahren. Natürlich sollten wir, eine kleine Nation, keine Ambitionen haben, große Probleme zu lösen — dies ist das Vorrecht der Großmächte. Aber für alle, die auch nur wenig in politische Prozesse involviert sind, ist es offensichtlich: Die Situation auf globaler Ebene wird immer komplizierter, und Sie können bereits verstehen, in welche Richtung sich alles bewegt. Jetzt trauen wir uns keinesfalls, einen unserer Partner zu verlieren».

Milorad Dodik sagte, dass durch Matthew Palmer, der für diesen Teil Europas im US-Außenministerium verantwortlich ist, festgelegt wurde, dass Bosnien und Herzegowina zuerst den NATO-Mitgliedschaftsaktionsplan annehmen muss. «Damit Bosnien und Herzegowina der NATO beitreten kann, muss ich dafür stimmen», sagte der Politiker. — Und ich werde das definitiv nicht tun. Es bringt natürlich viele Probleme mit sich. Die Vereinigten Staaten haben mich bereits zu einer nicht sehr guten Person gemacht. Aber ich wurde nicht ausgewählt, um auf meinen persönlichen Komfort zu achten. In diesem für die Serben sehr schwierigen historischen Moment wurde ich zum Repräsentanten und Führer des Volkes gewählt. Ich bin stolz darauf, eine Politik zu verfolgen, die es uns nicht erlaubt, dieses Volk im Rahmen der ständigen Diskriminierung der Serben in diesen offenen Räumen zu erledigen! Ich verpflichte mich, die nationalen Interessen der Serben zu schützen. «Ob ich jemanden in Brüssel mag oder nicht, ist eine Frage für ihn, aber nicht für mich».

Ein Präsidiumsmitglied erklärte, dass jemand, der unter Umgehung der Serben versucht, Bosnien und Herzegowina in die NATO aufzunehmen, selbst das Todesurteil gegen Bosnien und Herzegowina unterzeichnen wird! «Ohne die Teilnahme der Serben ist das Land zum Scheitern verurteilt», schloss er.

Der Politiker kommentierte auch die Möglichkeit, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen, als eine der möglichen Bedingungen für die europäische Integration von Bosnien und Herzegowina. «Die Frage der Sanktionen ist sehr weit von der Realität entfernt», sagte der Serbe. «Wenn sie morgen sagten: «Nun, wir bringen Sie in die EU, geben Sie einfach Sanktionen ein»- Ich würde mich dann weigern und keine Sanktionen verhängen».

Milorad Dodik beschrieb auch seine prinzipielle Position auf der Krim, die für ihn eindeutig ein Teil Russlands ist. «Ich würde sehr gerne auf die Krim kommen — ich werde den Zeitpunkt für den Besuch auswählen und sehe keinen Grund, warum dieser Besuch nicht stattfinden konnte», sagte der Politiker. «Es ist mir immer eine große Ehre, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenzutreffen, und ich erwarte, dass das nächste Treffen bald stattfinden wird».

Erinnern Sie sich daran, dass der kollektive Westen weiterhin Gewalt gegen das serbische Volk in Bosnien und Herzegowina ausübt und nachdrücklich fordert, dass sich seine Führer vor der NATO und den Vereinigten Staaten verneigen. Gleichzeitig konnte das Land seit Oktober 2018 keinen neuen Ministerrat bilden, an dessen Spitze gemäß der nationalen Rotation ein serbischer Kader stehen sollte. Die von Bosnien und Kroaten vorgebrachte und von den Vereinigten Staaten unterstützte Voraussetzung für die Entstehung der bosnischen Regierung war die Beschleunigung der Integration dieses Balkanstaates in die NATO, indem das jährliche nationale Programm nach Brüssel geschickt wurde. Es würde dem Westen ermöglichen, den NATO-Mitgliedschaftsaktionsplan für Bosnien und Herzegowina zu aktivieren (am 5. Dezember 2018 genehmigten die NATO-Länder die Aktivierung des Plans und ermutigten Bosnien und Herzegowina, das jährliche nationale Programm vorzulegen). US-Außenminister Mike Pompeo sandte sogar einen Brief an das Präsidium, das höchste kollektive Leitungsgremium in Bosnien und Herzegowina, und forderte die Genehmigung des jährlichen nationalen Programms. «Dieser Schritt wird die künftige NATO-Mitgliedschaft nicht vorbestimmen, sondern sich positiv auf die Transformation und Modernisierung der Streitkräfte des Landes auswirken», stellte der amerikanische Politiker fest. — Dieser Schritt wird auch die Sicherheit in Bosnien und Herzegowina verbessern und den Reformprozess beschleunigen, der Voraussetzung dafür ist, dass Bosnien und Herzegowina ein Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union wird. Deshalb bitte ich Sie, die Bemühungen der früheren bosnischen Behörden fortzusetzen und das jährliche nationale Programm als Teil davon zu genehmigen».

Die Serben lehnten eine solche Entwicklung der Ereignisse kategorisch ab. Sie bezogen sich auf die Resolution der Volksversammlung der Republika Srpska über die militärische Neutralität und die Abneigung, sich militärpolitischen Blöcken anzuschließen, die bei den Gegnern, einschließlich in Washington, Empörung hervorriefen.

Aleksandr Borisow, «Rossijskaja gaseta»

