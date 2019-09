Sieben Ausländer wurden zwischen 2017 und dem 14. August 2019 von der griechischen Polizei unter europäischen und internationalen Haftbefehlen sowie aufgrund von Warnungen vor der Beteiligung von Verdächtigen an extremistischen Handlungen festgenommen.

Dies wurde am Dienstag vom Minister für den Schutz der Staatsbürgerschaft, Michalis Chrysohoidis, in einer schriftlichen Antwort an den Vorsitzenden der Partei Griechische Lösung, Kyriakos Velopoulos, angekündigt, der am 8. August eine parlamentarische Anfrage an ihn richtete. Er wollte Informationen über die Überstellung von Kämpfern der Terroristengruppe des Islamischen Staates* durch Griechenland erhalten.

Velopoulos forderte, das Parlament darüber zu informieren, «welche Maßnahmen ergriffen wurden, um den Zugang zu den griechischen Inseln in der Ägäis zu sperren», «wie viele IS*-Kämpfer in Griechenland gefunden wurden und welche Maßnahmen das Ministerium gegen sie ergriffen hat».

Chrysohoidis wies darauf hin, dass die zuständigen Dienststellen des Landes die internationalen Ereignisse überwachen und die erforderlichen vorbeugenden und abschreckenden Maßnahmen ergreifen, um geeignete Vorbereitungen für operative Maßnahmen zur Unterdrückung solcher Phänomene zu treffen.

«Die griechischen Behörden sind ständig wachsam, um verdächtige extremistische Aktivitäten zu identifizieren, Informationen über die Aktivitäten extremistischer Islamisten zu analysieren und auszuwerten und um umfassende Kontrollen bei Personen durchzuführen, die in den Verantwortungsbereichen auftreten», sagte der Minister.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

