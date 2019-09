Der IDF-Pressedienst hat Satellitenbilder der Hisbollah-Raketenfabrik in Nabi Shit im Bekaa-Tal veröffentlicht.

Die IDF enthüllte die Lüge von Hassan Nasrallah, dem Chef der Hisbollah, der vor wenigen Tagen sagte, dass es kein solches Projekt gibt. Nasrallah sagte: «Wir wählen einen Zeitpunkt für die Durchführung unserer Operationen und für den Schutz unseres Luftraums. Es ist nicht offen für israelische Drohnen. Netanjahu versucht die Israelis davon zu überzeugen, dass er einen guten Job macht, aber er lügt. Es nutzt den Vorwand von «Präzisionsraketen», um den libanesischen Luftraum anzugreifen. Unsere Antwort wird vom libanesischen Territorium kommen — und sogar von den Shebaa-Farmen. Wir haben keine Raketenfabriken, aber wir haben alles Notwendige zur Selbstverteidigung im Libanon».

Die Armee entdeckte eine «Produktionslinie zur Herstellung von Präzisionswaffen». Auf der Linie stehen mehrere vom Iran gelieferte Fahrzeuge, die «Triebwerke und Sprengköpfe für Raketen mit einer Genauigkeit von 10 Metern herstellen» sollen.

Die Armee sagte: «Diese Einrichtung ist für das Präzisionsraketenprojekt der Hisbollah von entscheidender Bedeutung. Deshalb hat die Hisbollah aus Angst vor Streiks im Werk genaue und einzigartige Ausrüstung aus diesem Werk in zivile Einrichtungen in Beirut evakuiert».

Die Armee berichtet, dass die Anlage in Abschnitte für die Herstellung von Motoren, die Qualitätskontrolle, die Herstellung von Sprengstoff für Sprengköpfe und die Logistikabteilung unterteilt ist.

Auf einer Pressekonferenz erklärte ein israelischer Sprecher, dem Militär ist befohlen worden, die Neutralisierung des Raketenprogramms der Hisbollah hat oberste Priorität. Der Auftrag wurde vor etwa fünf Monaten erteilt.

Nach Angaben der israelischen Medien war Israel bereit, am Sonntag, dem 1. September, massive Vergeltungsmaßnahmen gegen die Einrichtungen der Hisbollah im Libanon zu verhängen. Der Angriff wurde nur abgebrochen, weil infolge des Hisbollah-Angriffs in Aviv keiner der IDF-Soldaten verletzt wurde. Eine Quelle in der IDF sagte: «Die Tatsache, dass Nasrallah die Israelis verfehlte und nicht tötete, bewahrte die Hisbollah vor der Zerstörung ihres hochpräzisen Raketenprogramms. Die Flugzeuge waren bereits in der Luft».

