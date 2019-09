Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu äußerte sich nicht einverstanden mit der Position des slowenischen Präsidenten Borut Pahor, der die Idee geäußert hat, der Türkei einen «Sonderstatus» innerhalb der Europäischen Union zu verleihen.

«Vor dem vergangenen Jahr hat Ljubljana die Idee eines EU-Beitritts der Türkei aktiv unterstützt. Ich kenne den Grund für die Änderung der Position der slowenischen Seite nicht. Vielleicht liegt dies an den Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und anderer», sagte Cavusoglu auf dem 14. Strategischen Forum in Bled.

Der türkische Minister erinnerte daran, dass die Verhandlungen über die Vollmitgliedschaft von Ankara in der Europäischen Union im Jahr 2004 aufgenommen wurden. «Wenn Ankara seinen Verpflichtungen gegenüber der EU nicht nachkommt, kann die Frage der Aussichten auf eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union aufgeworfen werden. In jedem anderen Fall sollte der Dialog fortgesetzt werden», sagte der türkische Minister.

Es ist darauf hingewiesen, dass der slowenische Präsident auf dem Forum erklärte, dass der westliche Balkan in die EU aufgenommen werden sollte, während die Ukraine und die Türkei als «Sonderstatus» anerkannt werden müssen.

