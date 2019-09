Er gab eine solche Erklärung am 4. September auf einer Konferenz zum 90. Jahrestag des Massakers von 1929 ab, berichtet The Times of Israel.

Ihm zufolge ist eine geteilte Stadt ein Test für die Fähigkeit von Juden und Palästinensern, ein anständiges Leben nebeneinander zu führen.

«Der Staat Israel sollte die Lebensqualität aller Bewohner dieser Region verbessern, das Wachstum und den Wohlstand von Hebron und Kiryat Arba sicherstellen sowie neue Gebiete schaffen», wurde berichtet.

Visiting the Tomb of the Patriarchs and Kiryat Arba, where I took part in a Jabotinsky Institute conference on the 90th anniversary of the 1929 riots. Hebron is not an obstacle to peace. It is a test of our ability to live together, Jews and Arabs, in decent lives side by side pic.twitter.com/2A7714BTH2

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) 4 сентября 2019 г.