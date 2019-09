Zwischen dem 21. August und dem 4. September feuerten Militante der ukrainischen Streitkräfte 11 Tonnen Munition durch das Territorium der DVR.

Es wurde in der Repräsentanz der DVR im Gemeinsamen Zentrum für die Überwachung und Koordinierung des Waffenstillstands gemeldet.

«Zwischen den Zusammenkünften in Minsk vom 21. August bis 4. September wurden 172 Verstöße der ukrainischen Streitkräfte gegen den Waffenstillstand verzeichnet. In diesem Zeitraum wurden 1.614 Munitionen freigesetzt, was 11 Tonnen entsprach», geht es in der Meldung.

Infolge des Bombardements wurden 60 Häuser und Infrastruktur beschädigt. Die heißesten Orte in der Region blieben der westliche und nördliche Stadtrand von Donezk, die Vororte von Jasinowataja, Gorlowka und Dokutschaewsk. Während des Beschusses verwendeten Haubitzen, Panzer, Mörser und andere Waffen.

