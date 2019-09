Diese Meinung wurde von den Militäranalysten des norwegischen Verteidigungsministeriums geäußert.

Die meisten russischen Zivilschiffe können in der einen oder anderen Form Teil von Aufklärungsmissionen werden. So können russische Zivilschiffe in einer hybriden militärischen Situation zu legitimen Zielen werden, zitierte das AldriMer-Portal die Mitarbeiter des norwegischen Verteidigungsforschungsinstituts.