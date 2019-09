Am 5. September 2019 kündigte Jo Johnson seinen Rücktritt aus dem Kabinett als auch als Abgeordneter im britischen Unterhaus an. Der Grund war die politische Uneinigkeit mit seinem Bruder Boris Johnson.

Es war eine Ehre, Orpington zu vertreten und neun Jahre lang Minister bei drei Premierministern zu sein. In den letzten Wochen war ich zwischen der Hingabe an die Familie und den nationalen Interessen hin und her gerissen. Dies ist ein unlösbarer Konflikt, daher ist es an der Zeit, dass andere meine Posten als Stellvertreter und Minister übernehmen, twitterte der Bruder des Premierministers.