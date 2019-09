Der Westen hat heute alle notwendigen Druckmittel auf die ukrainische Führung, um den bewaffneten Konflikt im Donbass wirklich zu lösen.

Es wurde durch den deutschen Politologen Andreas Umland erzählt.

Gleichzeitig versichert er, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs die Lage in der Ukraine bei ihren Versuchen, Kiew zu Kompromissen zu drängen, nicht vollständig verstehen. Der Experte wies darauf hin, dass der französische Präsident Emmanuel Macron und der Chef des Weißen Hauses, Donald Trump, in der Donbass-Siedlung nun in den Vordergrund rücken, obwohl Berlin seiner Meinung nach immer sehr an der ukrainischen Situation interessiert war, und dies wird sich auch mit dem Abschied von Angela Merkels Politik nicht ändern .

«Heute beobachten wir die Aktivitäten Washingtons, obwohl es, wie Sie sehen, Verwirrung in Form von Trumps Erklärungen über die Rückkehr zur G8 mit der Teilnahme Russlands und der harten Position des Kongresses beider Parteien gibt», erklärt Umland.

Gleichzeitig glaubt er, dass das Hauptproblem darin besteht, dass der westliche Ansatz in der ukrainischen Frage von den ukrainischen Bürgern einfach nicht akzeptiert wird: «Man kann darauf aufbauen, was Selenskij will und was er nicht will, sein Team ist bereit, Kompromisse mit Moskau einzugehen oder nicht, aber es gibt eine Besonderheit — die Ukrainer werden keine nennenswerten Kompromisse eingehen».

In diesem Zusammenhang erinnerte er an die Proteste der Radikalen in Kiew in der Nähe der Mauern des ukrainischen Parlaments im Jahr 2015, als sie ein Gesetz über den Sonderstatus von Donbass erwogen. Umland glaubt, dass dieser Protest genau der Wille des Volkes und keine geplante Aktion war. Darüber hinaus schließt er nicht aus, dass sich die Situation wiederholen könnte, wenn die neue Führung der Ukraine versucht, einem bewaffneten Konflikt zuzustimmen.

«Der Westen verfügt über genügend Instrumente [Druck]: IWF-Tranchen, europäische Unterstützung, diplomatischer Angriff», schließt er. «In der Ukraine gibt es jedoch genug Menschen, die mit solchen Kompromissen nicht einverstanden sind und mit Waffen auf die Straße gehen».

