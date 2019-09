Am Donnerstag, dem 5. September, protestierten Hunderte palästinensischer Flüchtlinge vor der kanadischen Botschaft in Beirut und beantragten Asyl in einem nordamerikanischen Land.

Viele Demonstranten bedauerten die sich verschlechternden wirtschaftlichen und Wohnverhältnisse im Libanon und sagten, sie wollten ein anständigeres Leben. Regelmäßige Proteste begannen vor einigen Wochen, nachdem die libanesischen Behörden undokumentierte ausländische Arbeitskräfte unterdrückt hatten.

Zehntausende palästinensische Flüchtlinge und ihre Nachkommen leben im Libanon. Die meisten von ihnen leben in armen Lagern, in denen es keinen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, begrenzte Beschäftigungsmöglichkeiten und keine Eigentumsrechte gibt. Die Demonstranten verurteilten auch die Korruption in der UNRWA.

Die Agentur bietet Millionen palästinensischer Flüchtlinge und deren Nachkommen im Libanon, Jordanien, Syrien und in den palästinensischen Gebieten schulische und medizinische Dienstleistungen an. Es beschäftigt ungefähr 30.000 Menschen, hauptsächlich Palästinenser.

