Am 4. September ab 18 Uhr setzten die Streitkräfte der Ukraine aktiv Mörser und Granatwerfer verschiedener Typen ein.



Das News Front-Team hat den Bericht gefilmt und dabei die Tatsache des Beschusses des zivilen Sektors festgehalten.

Die Vertretung der DVR im Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung des Waffenstillstands berichtet auch, dass der Beschuss durch die Streitkräfte der Ukraine in den folgenden Bereichen verzeichnet wurde:

19.50 — Talakowka- Kominternowo, 3 Granaten von SPG wurden hergestellt, schwere Maschinengewehre und Kleinwaffen werden eingesetzt.

Nach Angaben des Gemeinsamen Zentrums für die Kontrolle und Koordinierung des Waffenstillstands wurde der Beschuss in den folgenden Siedlungen der DVR durchgeführt:

21:57 — In der Richtung des Jasinowatskij Kontrollpunkts gibt es eine Schlacht. Geschwüre, Maschinengewehre und Granatwerfer werden eingesetzt. Von Zeit zu Zeit verwendete Minen verschiedener Kaliber.

22:05 — Stille

21:30 — Botschaft der Einwohner von Donezk:

«Nicht weit von der Bosse (Leninsky Bezirk) ist ein starkes Feuer! Davor ist die ukrainische Drohne geflogen!»

21:15 — Ukrainer werfen Granaten am Jasinowatskij Kontrollpunkt. Am Flughafen ist alles komplizierter. In regelmäßigen Abständen funkelt der Himmel in diese Richtung.

Es ist erwähnenswert, dass seit dem 21. Juli in der Kriegszone ein unbegrenzter Waffenstillstand verhängt wurde, den die ukrainischen Militanten nutzen, um Streitkräfte und Vermögenswerte neu zu gruppieren und militärisches Potenzial im Donbass aufzubauen. Verwenden Sie für die Platzierung von militärischer Ausrüstung der Streitkräfte der Ukraine zivile Infrastruktur und Wohnhöfe.

