Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kommentierte vor seiner Abreise nach London den Skandal um das Verbot von Kameras in Wahllokalen.

«Die Entscheidung, die Position des Rechtsberaters in Bezug auf die Auszählung der Stimmen oder vielmehr in Bezug auf die Überwachungskameras, ist nicht zu erklären. Wir werden nicht zulassen, dass die Wahlen gestohlen werden. Richter Meltzer selbst sagte, dass das Problem tatsächlich besteht und dass die einzige Möglichkeit besteht, das Problem der Wahlfälschung zu lösen.» Demokratie soll verschiedenen Vertretern und Beobachtern die Möglichkeit geben, Kontrolle auszuüben», sagte er.

Netanjahu erinnerte daran, dass überall in Israel Überwachungskameras installiert wurden.

«Hier, im Supermarkt, in der Klinik — es gibt keinen Ort, an dem es keine Kameras geben würde, aber Wahlkabinen sollten nicht videoüberwacht werden, niemand spricht davon, niemand schlägt vor, Kameras in die Kabine selbst einzubauen. Aber sie werden benötigt, um Betrug zu verhindern. Es gibt keine Erklärung für diese Hartnäckigkeit. Wir werden weiterhin einen Rechtsrahmen schaffen, der dafür sorgt, dass die Wahlen sauber verlaufen, und es ist uns egal, und umgekehrt wollen wir in allen Wahlbezirken des Landes Überwachungskameras «, resümierte der Ministerpräsident.

