Nationaler Schützenverein ruft Waffenbesitzer zu Gewalt auf, geht es in einer Resolution des Stadtrats von San Francisco. In den letzten Wochen kam es in den USA zu einer Reihe von Massakern mit Schüssen.

Die Mitglieder des Stadtrats von San Francisco erklären einstimmig die Waffenlobby, die US Nationaler Schützenverein (NRA), für eine interne terroristische Organisation. Die Behörden forderten die Führung anderer Städte, Bundesstaaten und die Bundesregierung auf, dasselbe zu tun, berichteten die amerikanischen Medien am Mittwoch, dem 4. September.

Die Vereinigten Staaten sind «von einer Epidemie von Gewalt an Kleinwaffen betroffen», geht es in einer Resolution des Stadtrats. Nach Angaben ihrer Verfasser setzt die NRB erhebliche finanzielle Mittel ein, um den Waffenbesitz zu fördern und die Eigentümer zur «Gewaltanregung» zu veranlassen.

In dem Dokument wurden die Behörden außerdem aufgefordert, «angemessene Schritte» zu unternehmen, um die Fähigkeit von Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Geschäfte mit dem Verband zu tätigen, einzuschränken. «In allen Ländern gibt es grausame Menschen, aber nur in Amerika verschaffen wir ihnen Zugang zu Militärwaffen und geräumigen Läden — hauptsächlich aufgrund des Einflusses der NRB», so die Autoren der Resolution.

Die Organisation wies am Mittwoch, dem 4. September, die Argumente der Behörden zurück. Vertreter der NRB nannten die Resolution «einen rücksichtslosen Angriff auf eine Organisation, die das Gesetz, seine Mitglieder und die Freiheiten, für die sie eintreten, respektiert». Die Aktionen des Stadtrates lenken von den wahren Problemen ab, mit denen San Francisco konfrontiert ist, betonte der Verband.

