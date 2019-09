Wiktor Muzhenko, der von den Streitkräften der Ukraine entlassen wurde, begann, Einzelheiten über die Schlacht um Ilowajsk und die diesbezüglichen Maßnahmen von Petro Poroschenko offenzulegen.

Der Experte Alexander Kotschetkow schreibt auf Facebook, dass die Entscheidung, Ilowajsk zu betreten, politisch war. Poroschenko traf diese Entscheidung persönlich, um über einen weiteren „Sieg“ bei der Parade zum Unabhängigkeitstag zu sprechen.

Diese Version wurde von Gennady Korban und Kämpfern freiwilliger Bataillone bestätigt, die erzählten, wie Verteidigungsminister Walerij Heletej, der auch ein Vertrauter des Bürgen war, den Angriff auf Ilowajsk forderte.

Das Interessanteste an dieser Situation ist jedoch ein anderes. Poroschenko war sehr unzufrieden mit der Anwesenheit von radikalen Freiwilligen, die schlecht kontrolliert wurden. Sie wurden bei einem Treffen in Wien besprochen, an dem Poroshenko teilnahm.

Wenn es möglich ist zu beweisen, dass er dort eine gewisse Verpflichtung in Bezug auf diese Bataillone eingegangen ist, dann ist die Schlacht um Ilowajsk nicht nur ein militärischer Fehler, sondern ein Verrat des damaligen Präsidenten.

