Die Frage, ob der derzeitige Führer der amerikanischen Neokonservativen, Assistent des Präsidenten der Vereinigten Staaten für nationale Sicherheit, John Bolton, sich darauf vorbereitet, Donald Trump als republikanischen Kandidaten bei den Wahlen 2020 zu ersetzen, scheint weit hergeholt.

Die Position des Leiters des Weißen Hauses in den Augen der Republikaner sieht solide aus. Mehr als 85% warten auf die Wiederwahl von Trump und 70% erwarten, dass er sich mit Michael Pence als Vizepräsident wiedervereinigt.

Der düstere Verfechter des «ewigen Krieges» um Amerikas Weltherrschaft John Bolton, der nicht mehr zur öffentlichen Politik, sondern zu Kabinettsintrigen geneigt ist, hat keine solche Wertung. Die Republikaner sind sich jedoch nicht sicher, ob der unvorhersehbare Trumpf auf dem Weg zu den Wahlen ein lautes Scheitern zulassen wird, wodurch seine Wahlaussichten zunichte gemacht werden. Das Ersetzen Ihres Kandidaten auf dem Höhepunkt des Rennens auf die übliche Weise ist fast ein echter Rückschlag. Wenn es jedoch zu einer Komplikation der Weltlage kommt und eine «unnachgiebige» Person zum Schutz der «Sicherheit der Nation» benötigt wird, ist Bolton die geeignetste Figur.

Mit der bevorstehenden Wahl 2020 wird das offizielle Washington die Versuchung verstärken, sich irgendwo auf eine militärische Intervention einzulassen. «Einfache Wahlmathematik erfordert es praktisch», sagte Reid Hundt, ein ehemaliger Klassenkamerad an der Bolton Yale Law School, der als Vorsitzender der Clinton Federal Communications Commission fungierte, in einem Interview mit New Yorker.

Die Hauptsache ist, dass Bolton durch sein Verhalten und seine Äußerungen als Berater des Präsidenten für die nationale Sicherheit die Situation des allgemeinen Chaos näher bringt, in der seine wildesten Ambitionen befriedigt werden können.

Als Sohn eines einfachen Feuerwehrmanns hat er sein ganzes Leben lang absichtlich ein Feuer entfacht. Vielleicht manifestierte sich das in seinem Komplex, mit den Mitpraktizierenden der Rechtsabteilung der Yale University in Kontakt zu treten. In der Politik, seit der Zeit der «Barry Goldwater Guard», die für die ältere Generation, die das Abwerfen der Atombombe auf Kuba forderte, denkwürdig war, und in der Verwaltung seit den Tagen von Ronald Reagan, schlug er vor, auch für den Iran und Nordkorea ein nukleares Armageddon zu arrangieren. Er beteiligte sich aktiv am Ausbruch des Irak-Krieges und verbreitete eine Lüge über die Massenvernichtungswaffe von Saddam Hussein, die schwer mit dem Diplom eines Doktors zu kombinieren ist. Er wurde auf skandalöse Weise berühmt, nachdem er von 2005 bis 2006 nur ein Jahr als US-Repräsentant bei den Vereinten Nationen verbracht hatte, als er diese Organisation für völlig wertlos erklärte. «Es gibt keine UN», sagte er. «Es gibt nur die internationale Gemeinschaft, die nur von der einzigen Supermacht der Welt angeführt werden kann, die die Vereinigten Staaten sind». Das ist Boltons Credo.

Er mag es nicht, ein Neokon genannt zu werden und sich als Person darzustellen, die in der Ideologie breiter ist. In jedem Fall hat die amerikanische neokonservative Bewegung Küsten und Bolton hat keine Grenzen. Er gehörte immer dem rechtsextremen interventionistischen Flügel der Neocons an. Als der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney Bolton zum Staatssekretär ernannte, wurde er als «Cheney-Spion» bezeichnet. Mit der Zeit verschwanden viele von Boltons Gönnern im Neocon-Lager in den Schatten, und er erschien an der Spitze des Speers, was ihn mit messianischer Hitze erfüllte.

Mit 69 Jahren ist Bolton ein langjähriger Akteur auf der rechten Seite der amerikanischen Politik. Er ist jünger als Trump (73 Jahre) und jünger als der demokratische Hauptkandidat Joseph Biden (76 Jahre). Und er kann mit ihnen mithalten — er beklagt sich nicht über seine Gesundheit und arbeitet 15 Stunden am Tag mit Fanatismus. Er probierte zuerst die Toga des Präsidenten vor den Wahlen 2012 an, durchlief jedoch kein vorläufiges Casting in seiner eigenen Partei (die Hauptzurechtweisung war, dass er sich seit seiner Jugend zu sehr vom einfachen Volk verabschiedet hatte). Dann unterstützte Bolton Mitt Romney und zog Schlussfolgerungen. 2013 gründete er ein politisches Aktionskomitee, «John Bolton Super Pac», das Geld sammelte, um ihn zu unterstützen, unter anderem vom Milliardär Robert Mercer, Mitbegründer der Informationsfirma «Cambridge Analytica». Bei den Wahlen 2016 ist Bolton jedoch nicht über die Vorrunde hinausgekommen. Jeder erinnerte sich an seine zweifelhaften Geldtransfers von iranischen Mudschaheddin — Gegnern Teherans, die auf der Liste der Terrororganisationen stehen. Und erinnerte sich auch an das Geld des ukrainischen Oligarchen Viktor Pinchuk. Gleichzeitig hat Boltons Kandidatur Trumps Erklärung für das Amt des Außenministers nicht bestanden, was hauptsächlich auf den Widerstand der ehemaligen «gemäßigten Neokonservativen» zurückzuführen war, die von dieser Bewegung abgewichen waren — Robert Gates und Condoleezza Rice, die ihn perfekt kannten.

Es scheint, als hätte Bolton diesmal einen anderen Weg gewählt, um das geschätzte Ziel zu erreichen, und es gibt keine solchen Brände, die er nicht entzünden würde, um es zu erreichen. Es zeigt sich in seiner außenpolitischen Ausrichtung. Außenminister Pompeo und sein Gefolge beklagen, dass Bolton ihnen buchstäblich das Brot wegnimmt und Erklärungen des Außenministeriums und sogar des Präsidenten abgibt. Seine Reisen, insbesondere die letzten in der Ukraine, in Weißrussland, Moldawien und Polen, waren von einem solchen Pomp und Druck auf seine Gesprächspartner begleitet, dass Trump eifersüchtig werden konnte. Bolton fliegt auf Boeing von Vizepräsident Pence (Vorstand Nr. 2), nimmt treue und lobende Journalisten wie den konservativen Beobachter Hugh Hewitt mit, als ob er bereits einen Wahlkampf durchführt.

Es gibt praktisch kein internationales Problem, bei dem Bolton von der Regierung keine härteren und radikaleren Maßnahmen verlangen würde. Zum Teil beeindruckt es Trump, da er seinem eigenen Image eines «harten Mannes» entspricht, aber auch den Präsidenten zu einer Linie führt, über die er möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen nationalen Sicherheitsassistenten zu kontrollieren.

Russland ist in erster Linie besorgt darüber, das Bolton in seinem «nahen Ausland» noch tun kann. Seine Reise in die Ukraine, nach Belarus und Moldawien unter dem Motto „Versuchen Sie nicht, normale Beziehungen mit Moskau oder Peking aufzubauen“ gibt Anlass zu solchen Bedenken. Tatsächlich hat Bolton hier eine Linie gezogen, die heute in Washington als «Mitchell-Doktrin» bekannt ist.

Aaron Wess Mitchell (42) war Direktor des Zentrums für Europäische Politikanalyse (CEPA) und nach dem Abgang von Victoria Nuland stellvertretender Staatssekretär für Europa und Eurasien. Die Bedeutung seiner «Doktrin» besteht darin, eine einheitliche Front entlang des gesamten Umfangs der Grenzen Russlands gegen die «russische Bedrohung» zu schaffen, die auf «starken Grenzallianzen» beruht. Die Geschichte wiederholt sich. Im Februar 2019 musste Mitchell nach unvollständigen zwei Dienstjahren das Außenministerium verlassen. Vielleicht geschah dies, weil Pompeo ihn der «Spionage» auf Bolton verdächtigte, wie Bolton einst der «Spionage» auf Cheney verdächtigt wurde. Bolton entdeckte Mitchells «großes Versprechen» in Mitt Romneys Hauptquartier und hat ihn seitdem befördert. Zuvor war Mitchell einem engen Kreis von Fachleuten als Autor von zwei Büchern über Geopolitik bekannt — «Die unruhige Grenze: Verletzliche Verbündete» und «Wachsende Gegner und die Krise der amerikanischen Macht». Es besteht kein Zweifel, dass er weiterhin in der großen Politik auftreten wird.

Doch nicht nur Pompeo will den Einfluss von Bolton begrenzen, was kein Scherz war. Präsident Trump scheint auch begonnen zu haben, die Ambitionen seines Assistenten im Hinblick auf das Präsidentenamt genau zu untersuchen, und zeigt ihm seine Unzufriedenheit. Die Washington Post berichtet insbesondere, dass Bolton nicht zu Verhandlungen mit den Taliban über Afghanistan in der Regierung eingeladen wurde, da befürchtet wurde, dass er die Vereinbarungen ablehnen und ihre Einzelheiten der Presse mitteilen würde. Bolton brach jedoch buchstäblich in diese Diskussion ein, führte eine hitzige Debatte mit dem Präsidenten und war gegen den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan.

Die Intrige der US-Präsidentschaftswahlen im November 2020 wird noch komplizierter durch die Frage, ob Donald Trump über genügend politische Ressourcen verfügt, um dem Ansturm nicht nur demokratischer Rivalen, sondern auch eines Mitglieds derselben Partei wie John Bolton standzuhalten.

Dmitrij Minin, FSK

Метки по теме: John Bolton; US-Wahlen