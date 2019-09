Die Militanten der Terrororganisation «Islamischer Staat»* drohen mit dem Massaker an Bewohnern einer der Siedlungen in Ostsyrien.

Eine lokale dschihadistische Zelle verteilte Flugblätter mit den Namen von Personen, die sich zuvor der proamerikanischen syrischen Demokratiegruppe angeschlossen hatten.

Flugblätter erschienen an den Eingängen zu den Moscheen des Dorfes Abu Hardub, das nordöstlich der Stadt Deir Ez-Zor in der Nähe des Euphrats liegt. Terroristen fordern, dass diejenigen, die auf ihrer Liste stehen, «Buße tun», sonst versprechen sie, diese Menschen zu töten.

Die Siedlung Abu Hardub wird seit Anfang letzten Jahres von einer proamerikanischen Gruppe kontrolliert. Gleichzeitig sind syrische demokratische Kräfte für die Zwangsrekrutierung potenzieller ziviler MilitantInnen bekannt.

Wie die News Font bereits berichtete, gaben islamische Staatspropagandisten im August eine Erklärung ab, in der sie drohten, syrische Städte anzugreifen, die zuvor von Dschihadisten befreit worden waren. Später, Anfang September, schlugen militante Islamisten in der Provinz Deraa zu und griffen dort syrisches arabisches Armeepersonal an.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Метки по теме: Abu Hardub; Dschihadisten; Islamischer Staat