In Sarmad, Syrien, begannen Demonstrationen, die die Einreise von Flüchtlingen in die türkischen Grenzen forderten.



In den letzten Jahren sind rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei gekommen.

In 10 türkischen Provinzen wurden mehr als 20 Lager für Flüchtlinge errichtet. Es gibt Schulen, die Leute bekommen die notwendige medizinische Versorgung, Essen. Allerdings lebt nur ein Fünftel der Flüchtlinge in ihnen, der Rest verteilt sich auf verschiedene Städte des Landes, was häufig zu Konflikten zwischen Flüchtlingen und Anwohnern führt.

Метки по теме: Flüchtlinge