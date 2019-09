Walentin Rybin, Anwalt der in der Ukraine verurteilten Russen, sagte, dass der Austausch „35 für 35“ möglicherweise nicht stattfinden kann, da ukrainische Seite nicht alle Vereinbarungen eingehalten hat und einer der an dem Austausch beteiligten russischen Bürger nicht an die Wechselstelle geliefert wurde.

Ab heute, dem 6. September, 16:45 Uhr, sind fast alle Personen an der Sammelstelle anwesend, die gemäß der zuvor vereinbarten Liste am Austausch teilnehmen. Die ukrainische Seite hat fast alle in den Verhandlungen eingegangenen Verpflichtungen erfüllt. Ein Bürger der Russischen Föderation wurde jedoch in einer der Untersuchungshaftanstalten der Ukraine zurückgelassen, die der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) aus irgendeinem Grund an die Sammelstelle der am Austausch beteiligten Personen nicht geliefert hat, sagte Rybin.

Gleichzeitig forderte er alle an den Verhandlungen Beteiligten auf, die zuvor getroffenen Vereinbarungen einzuhalten.

Ich warne die Teilnehmer von russischer Seite: Ein Russe wurde nicht an die Sammelstelle geliefert. Achten Sie darauf. Ich hoffe, dass dieser Fehler heute behoben wird, erklärte der Anwalt.

