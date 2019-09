In weniger als einer Woche griffen die Taliban* die westliche Stadt Farah in Afghanistan zum dritten Mal überraschend an.

Es gab der Gouverneur der Provinz am Freitag, dem 6. September, bekannt. Es geschieht, wenn der amerikanische Gesandte nach Katar zurückkehrt, um die Verhandlungen fortzusetzen.

Mohammad Shoaib Sabet teilte der Associated Press mit, dass keine Gruppierungen oder Verluste gemeldet wurden.

Diese Woche gab es zwei groß angelegte Angriffe in der Hauptstadt Kabul, bei denen Zivilisten und Militärangehörige ums Leben kamen.

Zalmay Khalilzad, der US-Botschafter für Gespräche mit den Taliban, kehrte plötzlich nach Katar zurück, wo die Taliban ein politisches Büro haben, um weitere Verhandlungen aufzunehmen. Die Einwände der afghanischen Regierung und mehrerer ehemaliger US-Botschafter in Afghanistan sowie der Tod eines US-Soldaten während des letzten Angriffs in Kabul am Donnerstag haben in den letzten Tagen den Druck auf Khalilzad erhöht.

Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, Eliot Engel, forderte den Gesandten auf, vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses über die Verhandlungen auszusagen.

Die Taliban erklärten das Anwachsen tödlicher Angriffe mit der Notwendigkeit, ihnen eine stärkere Verhandlungsposition mit den Vereinigten Staaten zu verschaffen, was Dutzende Zivilisten das Leben kostete.

Am vergangenen Wochenende haben die Taliban den Hauptstädten der Provinzen Kunduz und Baghlan tödliche Schläge versetzt.

Am Freitag gab Shams Nurzai, ein Bewohner der Farah, an, dass die Taliban ein Rekrutierungszentrum in der Nähe der Hauptpolizei der Stadt erobert und in Brand gesteckt hätten. Alle Geschäfte sind geschlossen, und einige versuchten zu fliehen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

