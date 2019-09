Der Grund für die Inhaftierung laut Iran war der Versuch der Besatzung, 280.000 Liter Kraftstoff zu schmuggeln.

Die iranische Küstenwache hat am Samstag, dem 7. September, ein ausländisches Schiff mit 12 Philippinern an Bord in der Straße von Hormuz festgenommen, unter Berufung auf die iranische Nachrichtenagentur ISNA.

Es wurde berichtet, dass der Grund für die Inhaftierung ein Versuch der Besatzung war, 280.000 Liter Kraftstoff zu schmuggeln.

Es wurde angemerkt, dass die Fünfte Flotte der US-Marine mit Sitz in Bahrain die Situation noch nicht kommentiert hat.

Vor dem Hintergrund einer Verschärfung der Beziehungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten hat sich in letzter Zeit in der Straße von Hormus eine angespannte Situation fortgesetzt. Das ist nicht das erste Mal, dass der Iran ausländische Schiffe festnimmt.

So wurde ein paar Tage zuvor berichtet, dass der Iran sieben Schiffe im Golf von Oman festhielt.

Метки по теме: Iran; Straße von Hormus