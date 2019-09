Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat der Europäischen Union gedroht, dass er mindestens eine Million Flüchtlingen die Türen nach Europa öffnen wird, wenn sein Land keine weitere finanzielle Unterstützung von Brüssel für ihre Bedürfnisse erhält und die Vereinigten Staaten der Schaffung einer umfassenden «Sicherheitszone» in Syrien zustimmen, um von seinem Heimatland abzurücken Länder des Teils der syrischen Flüchtlinge, die in es gelandet sind. Das heißt, unter diesem Vorwand einen Teil des syrischen Territoriums annektieren, um die Türkei vor kurdischen Rebellen zu schützen.

Erdoğans Aussage trifft indirekt Russland: Jetzt werden die Europäer einen weiteren Grund haben, Moskau aufzufordern, die syrische Offensive in Idlib zu stoppen, damit keine neuen Flüchtlingsströme in die Türkei strömen, die dann nach Europa wandern.

Wenn der türkische Präsident Erfolg hat, wird er sich nicht an die Niederlage der Türken in Idlib erinnern. Generell werden Milliarden von Euro, die Rundung des Territoriums, der Status Quo in Idlib oder Europa erneut von illegalen Einwanderern heimgesucht. Vor einigen Jahren war die Erdogan-Erpressung Brüssels durch Flüchtlinge ein Erfolg. Was wird diesmal passieren?

Was hat Erdoğan gesagt?

In einem Gespräch mit Mitgliedern der Regierungspartei am Vorabend von Ankara drohte der türkische Präsident Brüssel, den syrischen Flüchtlingen «das Tor nach Europa zu öffnen», falls Ankara keine internationale Unterstützung bei der Lösung des Problems ihres Standorts sowohl finanziell als auch territorial erhält — zwischen 30. und 40. «Sicherheitszone» entlang der Grenze zu Syrien auf seinem Hoheitsgebiet.

«Vier Millionen Flüchtlinge haben bei uns Zuflucht gefunden. Bis zu einem bestimmten Moment ziehen wir diese Ladung, aber es tut mir leid, wir können das nicht auf unbestimmte Zeit tun», sagte Erdogan.

Der türkische Präsident fügte hinzu: «Wir können diese Belastung nicht alleine bewältigen».

Auch der türkische Staatschef warnte Washington davor, dass die Türkei «für mindestens eine Million Flüchtlinge ihre Türen für Europa öffnen» müsse, wenn die EU ihrem Land keine weitere finanzielle Unterstützung gewähren würde und die Schaffung einer mit den USA vereinbarten «Sicherheitszone» scheitern würde. Die türkische Präsidentin machte deutlich, dass dies der Fall sein wird, wenn sie nicht bis Ende September erscheint.

Laut Erdoğan ist es das Ziel der Türkei, mindestens eine Million Syrer aus den südlichen Regionen des Landes in die «Sicherheitszone» in Syrien zu bringen, wenn die syrische Offensive in Idlib zur Entstehung neuer Flüchtlinge in der Türkei führen wird.

Was bedeutet das?

Wenn dementsprechend «nicht weniger» und höchstwahrscheinlich mehr als eine Million Syrer nicht nach Syrien zurückgebracht werden können, haben sie einen direkten Weg nach Europa. Im Jahr 2015 konnte die Türkei durch die Ägäis eine massive «Deponie» der angesammelten realen und imaginären Flüchtlinge in Europa logistisch erfolgreich sicherstellen, von denen sich eine Million allein in Deutschland niederließen. Diese Operation destabilisierte Deutschland und andere europäische Länder, veränderte ihre politischen Landschaften und war mit enormen Kosten verbunden. Erstens, die Aufnahme und Aufrechterhaltung von mehreren Millionen illegalen Einwanderern, zu denen nicht weniger als die Anzahl ihrer Familienangehörigen in Kürze legal beitreten wird. Deutschland beispielsweise gibt jetzt jährlich mehrere zehn Milliarden Euro für den Unterhalt von «ihren» illegalen Migranten aus.

Im Jahr 2016 haben Ankara und Brüssel eine Einigung über illegale Migranten erzielt, die aus der Türkei in die EU-Länder reisen. Das Abkommen, das Flüchtlingen die Einreise in die EU erschwerte, trat am 20. März 2016 in Kraft. Insbesondere ist die Rückkehr aller illegalen Migranten, die nach einer bestimmten Zeit aus der Türkei nach Griechenland gekommen sind, in das türkische Hoheitsgebiet vorgesehen. Der Umtausch jeder auf diese Weise zurückgegebenen Person war vielmehr für einen syrischen Flüchtling, der sich bereits in der Türkei befand, illegal. Als Reaktion auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Wege der illegalen Migration durch die Türkei in die EU, die die türkischen Behörden müssten und so akzeptieren, wie es früher war, versprach Brüssel, Ankara sechs Milliarden Euro für die Umsetzung von Projekten für Flüchtlinge in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Wohnraum zu zahlen. In seiner gestrigen Rede behauptete Erdogan, dass von dieser Summe die Türkei «nur» drei Milliarden Euro erhalten hat, und selbst angeblich 40 Milliarden Dollar für die Bedürfnisse von Migranten ausgegeben hat.

Es ist klar, dass diese kolossale Figur von der Decke genommen wurde und dass die Türken mehr Geld in die Tasche steckten, als sie für einige Flüchtlinge aus Syrien ausgaben, die sie als ihre nicht-wunderbare und behinderte Provinz betrachten. Aber es zeigt die Größe des türkischen Appetits und gibt eine Vorstellung davon, welche Art von «Tribut» Erdoğan von der EU erhalten will, nur damit der türkische Staat seine üblichen Grenzschutzfunktionen erfüllt.

Was wird als nächstes passieren?

Das Abkommen zwischen Ankara und Brüssel über Flüchtlinge rutscht auf beiden Seiten immer mehr aus, wird irgendwie umgesetzt, steht aber kurz vor dem Zerfall, vor dem Erdoğan gewarnt hat. Und um seine Drohungen ernst zu nehmen und schnell «Tribut» in Europa zu sammeln, hatte er illegalen Einwanderern bereits die «Tür nach Europa» geöffnet. Nach Angaben der griechischen Presse kamen in der letzten Augustwoche mehr als ein Dutzend Boote mit 600 Migranten entlang der Ägäis an. Es ist das erste Mal, dass so viele Flüchtlinge in den letzten drei Jahren so oft nach Griechenland eingereist sind. War der Seeweg zuvor bei Migranten beliebt, so ist jetzt auch der Landweg nicht minder erfolgreich — durch die gemeinsame und teilweise abgebaute Grenze zu Griechenland in Thrakien. Die Beteiligung der türkischen Behörden ist offensichtlich.

Nach Angaben des türkischen Innenministeriums ist die Zahl der illegalen Migranten, die versuchen, die Grenze zu europäischen Ländern, also auch zu Bulgarien, illegal zu überschreiten, zwischen Januar und August 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 42% gestiegen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden rund 235.000 illegale Migranten in der Türkei festgenommen, um nach Europa zu gelangen.

Und nun stellen wir uns vor, was passieren wird, wenn illegale Einwanderer nicht mehr inhaftiert werden. Wir werden die Auferstehung der «Balkanroute» erleben, die diesmal von denjenigen, die Europa schnell in Eurabia verwandeln wollen, bequemer und schneller gestaltet werden soll.

So kann Erdoğan auch deshalb Erfolg haben, weil er dies in einigen europäischen Hauptstädten mitspielen wird. Obwohl er viel «lebendes Geld» hat, ist es unwahrscheinlich, dass er es erhält. Nun, wenn er Gulen wäre, dann eine andere Sache. Trotzdem wird es oder jenes «Tribut» immer noch sein. So wird die traurige Vergangenheit zu einer düsteren Zukunft.

Sergej Latyschew, Zargrad

