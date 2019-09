Die schwedische Außenministerin Margot Wallström, deren Menschenrechte und «feministische» diplomatische Politik sowohl Fans als auch Missbraucher anzog, kündigte am Freitag seinen Rücktritt an.

Den Grund dafür nannte sie den Wunsch, sich auf ihre Familie zu konzentrieren.

«Es ist Zeit für mich, mehr Zeit mit meinem Ehemann, meinen Kindern und Enkeln zu verbringen. Ich habe den Premierminister über meinen Wunsch informiert, die Regierung zu verlassen, und über meinen Posten als Außenminister», sagte Wallstrom auf seinem Twitter.

Wallström hat diesen Posten seit 2014 inne, als Ministerpräsident Stefan Lofven seine eigene Regierung gründete und eine so genannte «feministische Außenpolitik» ins Leben rief.

Die 64-jährige Frau hat eine ziemlich lange Karriere in der schwedischen und internationalen Politik. Sie hatte Positionen in der Europäischen Kommission und als Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konfliktsituationen inne.

