Hongkonger Demonstranten planen, einen der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, Chek Lap Kok, zu blockieren. Deshalb beschlossen die Demonstranten, auf die Aktionen der Polizei zu reagieren und die Demonstranten mit Tränengas und Gummigeschossen zu zerstreuen.



Im Zusammenhang mit den Plänen der Demonstranten, ihre Arbeit am Samstag zu unterbrechen, wurden am Flughafen Hongkong und in den umliegenden Gebieten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Bisher ist es ihnen nicht gelungen: Der Lufthafen funktioniert normal, es gibt kein Verkehrschaos, berichtet das lokale Fernsehen.

Die Massenproteste in Hongkong dauerten 14 Wochen. Am Mittwoch kamen die Behörden der Forderung der Demonstranten nach und zogen den Gesetzesentwurf zur Auslieferung an das chinesische Festland zurück. Jetzt fordern die Demonstranten mehr demokratische Freiheiten und Reformen, einschließlich der Freilassung inhaftierter Demonstranten und der Einführung direkter demokratischer Wahlen in Hongkong.

Метки по теме: Proteste in Hongkong