Das syrische Außenministerium betrachtet das Vorgehen der Vereinigten Staaten und der Türkei als «einen offensichtlichen Verstoß gegen das Völkerrecht».

Die türkischen und amerikanischen Streitkräfte führten am Sonntagmorgen die erste Landpatrouille in syrischen Gebieten östlich des Euphrat durch, in denen eine Sicherheitspufferzone eingerichtet werden soll.

Dies wurde von Anadol am 8. September in Bezug auf das türkische Verteidigungsministerium gemeldet.

An der Patrouille beteiligten sich sechs gepanzerte Personaltransporter der türkischen Streitkräfte, die um 10.00 Uhr Ortszeit die Grenze zu Syrien im Süden der Region Akchakale in der Provinz Sanliurfa überquerten. Auf der anderen Seite wurde türkisches Militär vom US-Militär erwartet. Es fand ein Meinungsaustausch über die Umsetzung des Patrouillenplans statt, heißt es in dem Bericht.

Dann fuhr ein gemeinsamer Militärkonvoi in die Stadt Tal Abyad, 25 km von der türkisch-syrischen Grenze entfernt. Hier machte das türkische Militär Beobachtungen. Die Patrouille ging weiter nach Süden. Der gesamte Vorgang dauerte ungefähr drei Stunden.

