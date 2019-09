Gelbwesten gingen an diesem Samstag, 7. September, erneut auf die Straße vieler französischer Städte wie Paris, Bordeaux oder Montpellier.



In Montpellier und Rouen kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Strafverfolgungsbehörden. Eine neue Demonstration fand an diesem Samstag, 7. September, in mehreren französischen Städten statt. Es ist erwähnenswert, dass es in Rouen zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten gekommen ist.

Demonstranten warfen Granaten auf die Polizei. Die Ergebnisse wurden zusammengefasst und Tränengas wurde als Reaktion auf Geschosse verwendet, die Demonstranten wurden zurückgewiesen und aus dem Umkreis zurückgebracht.

