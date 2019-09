US-Verteidigungsminister Mark Esper forderte China auf, sich in Hongkong zurückzuhalten, nachdem die Polizei die Demonstranten in der Nacht des 7. September zerstreut hatte.

Laut Reuters wandten sich am Sonntag, dem 8. September, Tausende von Demonstranten in Hongkong an US-Präsident Donald Trump, um Hilfe zu erhalten.

Demonstranten gingen mit amerikanischen Flaggen und Plakaten mit demokratischen Parolen auf die Straße.

Die USA sind in einem Handelskrieg mit China festgefahren. Dies ist eine gute Gelegenheit für uns, zu zeigen, wie pro-chinesische Gruppen die Rechte der Menschen in Hongkong verletzen und zur Brutalität der Polizei beitragen, sagte der Demonstrant.

Die aktuellen Proteste sind die massivsten in Hongkong seit der Verlegung dieser ehemaligen britischen Kolonie nach China im Jahr 1997. Beobachtern zufolge erreichte die Höchstzahl der Demonstranten auf den Straßen der Stadt 1,7 Millionen Menschen.

Am 25. August setzte die Polizei Hongkongs erstmals Waffen gegen Demonstranten in der Stadt ein.

