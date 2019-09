Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (Zahal oder IDF) hat eine Drohnenbasis in Gaza angegriffen.

Der IDF-Pressedienst bestätigte, dass während der Nachtangriffe in Gaza die Hamas-Drohnenbasis im zentralen Teil der palästinensischen Enklave bombardiert wurde.

Israelische Medien berichteten, dass die Streitkräfte zuvor solche Einrichtungen angegriffen hatten und dass dies nicht der erste Fall eines Kampfeinsatzes einer Drohne durch Terroristen aus dem Gazastreifen ist.

Hamas hat die Fähigkeit, Quadrocopter nach Gaza zu schmuggeln, oder sie aus vorgekauften Komponenten in einem Labor in Gaza zusammenzubauen und sie entsprechend ihren Bedürfnissen zu modernisieren. Sie schufen unter anderem einen Quadrocopter, der in der Lage ist, eine Granate auf einen Soldaten abzuwerfen.

Метки по теме: Gaza