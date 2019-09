Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, vereitelte vergeblich den Abschluss eines Abkommens zwischen Washington und den Terrororganisationen der Taliban*, weil es nichts Gutes bringen wird.

Diese Erklärung wurde von dem Vertreter der Taliban Zabihullah Mujahid abgegeben, der die Entscheidung des Leiters des US-Außenministeriums Michael Pompeo kommentierte, den amerikanischen Unterhändler Zalmay Khalilzad zurückzuziehen, um die Situation in Afghanistan zu verbessern.

Wie News Front bereits berichtete, haben die Taliban die terroristischen Aktivitäten während der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten ernsthaft verstärkt. Es kam zu einem Großangriff in der Nähe der amerikanischen Botschaft und des NATO-Hauptquartiers in Kabul. Darüber hinaus versuchten Terroristen Ende letzter Woche, die Stadt im Westen des Landes zu erobern. Die afghanischen Behörden betonten, dass das Abkommen ernsthaft überarbeitet werden müsse, da es in seiner jetzigen Form zu einer neuen heftigen Konfrontation führen könne. Washington änderte seine Position jedoch erst nach dem Tod eines amerikanischen Soldaten.

Jetzt haben die Taliban die amerikanische Regierung kritisiert und insbesondere mit neuen Opfern gedroht. «Es wird zu großen Verlusten für die Vereinigten Staaten führen», sagte Zabihullah Mujahid. «Seine [Trumps] Autorität wird untergraben, seine Weigerung, dem Friedensprozess zu folgen, wird der Welt offenbart, Leben werden genommen, Eigentum wird zerstört».

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

