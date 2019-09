Die sudanesische Außenministerin Asma Abdullah hat entschieden, dass Khartum daran interessiert sein wird, Beziehungen zu Israel aufzunehmen, wenn der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst wird.

Die neu ernannte Außenministerin des Sudan, Asma Abdullah, schlug am Sonntag, dem 8. September vor, dass Khartoum an der Aufnahme von Beziehungen zu Israel interessiert sein würde, falls der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst würde, und erklärte, dass die meisten arabischen Staaten in gewissem Maße Beziehungen zu Israel unterhalten würden.

In einem Interview mit Al-Jazeera sagte Abdullah, die erste sudanesische Außenministerin, als sie gefragt wurde, ob der Sudan und Israel Beziehungen aufnehmen würden: «Es ist nicht die richtige Zeit». Sie fügte jedoch hinzu, dass der Sudan grundsätzlich keine Probleme hat, Beziehungen zu Israel aufzubauen, und dass das Land in Zukunft einen solchen Schritt unternehmen kann.

«Natürlich im Prinzip … die meisten arabischen Staaten haben auf die eine oder andere Weise Beziehungen zu Israel. Der Sudan ist einer der arabischen Staaten, aber jetzt ist nicht die richtige Zeit». Die Interviewerin beanstandete, dass einige Staaten gegen Beziehungen zu Israel sein, weil die Palästinenser ihre «Interessen und Rechte» nicht verwirklicht hätten.

Abdullah antwortete: «Aus diesem Grund sage ich Ihnen, dass es nicht die Zeit ist, über die Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu sprechen. Es gibt noch ungelöste Probleme. Solange diese ungelösten Probleme nicht gelöst sind, glaube ich nicht, dass diese Tür geöffnet werden kann».

Jordanien und Ägypten sind die einzigen arabischen Länder, die offizielle diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten. In den letzten Jahren haben jedoch einige arabische Länder, darunter auch einige am Persischen Golf, eine größere Offenheit gegenüber dem jüdischen Staat öffentlich zum Ausdruck gebracht und bewiesen und seine Beamten empfangen.

Abdullahs Kommentare kamen ein paar Tage, nachdem der kürzlich ernannte sudanesische Religionsminister Nasr al-Din Mufra die Juden aufgefordert hatte, in den Sudan zurückzukehren.

«Der Sudan ist pluralistisch in seinen Ideen, Werten, Kulturen, Ideologien, islamischen Denkrichtungen und sogar in Bezug auf seine Religionen. Es gibt den Islam, das Christentum und eine Minderheit der Juden», sagte er in einem Interview mit Al Arabiya. «Es ist möglich, dass sie das Land verlassen haben, aber wir fordern sie auf, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, Bürger zu werden, und wir fordern sie auf, in dieses Land zurückzukehren».

Метки по теме: Asma Abdullah; Israel; Sudan