Der Kampf gegen die terroristische Bedrohung im Nahen Osten zwingt die Militanten zur Abwanderung, und die nordafrikanischen Länder könnten ihr neues Sprungbrett werden.

Dies teilte der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu am 9. September nach Gesprächen mit seiner französischen Amtskollegin Florence Parly mit.

Ihm zufolge wurde während des Treffens die Lage des Terrorismus in Nordafrika eingehend erörtert, «da Terroristen, die aus Syrien gedrängt werden, ihre Aktivitäten in diesen Regionen ausweiten können».

«Wir haben Positionen der Ministerien in Bezug auf Methoden zur Lokalisierung einer solchen Bedrohung geschlossen und auch bestimmte Schritte für die Zusammenarbeit skizziert», sagte Sergej Shoigu.

Wie die Nachrichtenfront bereits berichtete, ist ein Zweig der «Islamischen Staates»* bereits in afrikanischen Ländern aktiv. Dschihadisten haben Angriffe auf Mitglieder der Demokratischen Republik Kongo und Nigerias gemeldet. Dschihadisten griffen auch die Sicherheitskräfte Kameruns und das Militär in der Republik Tschad an.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

