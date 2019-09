Die irakischen Strafverfolgungsbehörden starteten eine groß angelegte Operation zur Terrorismusbekämpfung in der Provinz Salah ad-Din im Norden des Landes.

Es wurde von der syrischen Nachrichtenagentur «SANA» berichtet.

Medienberichten zufolge gelang es den Sicherheitskräften während der Operation, eine große Zelle der Terrororganisation des Islamischen Staates* zu identifizieren und zu neutralisieren. 75 Dschihadisten waren an der Vorbereitung mehrerer Terroranschläge in der Region beteiligt.

In der Stadt Mosul wurde jedoch eine unterirdische Produktion von improvisierten Sprengstoffen entdeckt. Die Fabrik befand sich in der Gegend von El Yarmouk im Westen der Stadt. Auch in Mosul neutralisierten sie den dort versteckten Terroristen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

Метки по теме: Islamischer Staat; Salah ad-Din