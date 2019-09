In Deutschland ereignete sich am Sonntag beim traditionellen Backesfest in Freudenberg eine Explosion. 14 Menschen wurden verletzt.

Sechs Opfer sind in einem kritischen Zustand. Sie wurden per Hubschrauber an Krankenhäuser in Köln und im Ruhrgebiet geliefert.

Laut Focus Online schlägt die Polizei vor, dass Augenzeugen Regenwasser in eine riesige Bratpfanne mit heißem Fett geben könnten, das beim Kochen auf dem Festival verwendet wurde, um einen Brandausbruch zu verursachen.

Es gibt jedoch auch eine Version einer Gasexplosion. Die örtlichen Behörden bestätigen dies jedoch nicht. Unter den Verletzten befinden sich sechs in schwerem Zustand, sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

