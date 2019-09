In den Tagen, in denen der US-Präsident häufig auf Twitter schreibt, sinken die Renditen von Staatsanleihen, und an Tagen mit Trumps geringer sozialer Aktivität steigen die Gewinne.

Die Analysten von JPMorgan Chase & Co. erstellten einen Index, um die Auswirkungen der Twitter-Posts von US-Präsident Donald Trump auf die Rendite von US-Staatsanleihen zu bewerten. Am Montag, 9. September, berichtet Bloomberg.

Der Index heißt «Volfefe» — zu Ehren von Trumps mysteriösem Tweet mit dem Wort «covfefe», der im Mai 2017 veröffentlicht wurde.

JPMorgan-Analysten gehen davon aus, dass Trumps Tweets einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Renditen von Staatsanleihen haben, vor allem auf Zwei- und Fünfjahresanleihen.

Die Bank schätzt, dass der amerikanische Staatschef ungefähr 5-10 Tweets pro Tag veröffentlicht. Die Zahl seiner Stellen, die die Märkte betreffen, hat in den letzten Monaten erheblich zugenommen.

Laut Analysten sind Tweets, die die Wörter «China», «Milliarde», «Waren», «Demokraten» und «Groß» enthalten, am stärksten von den Anleiherenditen betroffen.

Laut der Veröffentlichung ist JPMorgan nicht der einzige, der versucht, die Auswirkungen der Twitter-Aktivitäten von Trump auf die Märkte zu berechnen. Analysten der Bank of America Merrill Lynch veröffentlichten letzte Woche eine Notiz, in der sie behaupteten, dass an den Tagen, an denen der US-Präsident relativ häufig auf Twitter schreibt, die durchschnittliche negative Rendite neun Basispunkte beträgt. Tage mit weniger Präsidententweets verbessern die Renditen von Staatsanleihen um durchschnittlich fünf Basispunkte.

Allerdings ist der S&P 500 seit dem Wahlsieg von Trump im Jahr 2016 um mehr als 35% gewachsen, resümiert die Agentur.

