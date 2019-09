Das israelische Militär bemerkte einen Raketenstart aus dem palästinensischen Gazastreifen, aber die Granate überquerte die Grenze nicht, teilte der Pressedienst der Armee mit.

«Vor einiger Zeit wurde ein erfolgloser Startversuch aus dem Gazastreifen verzeichnet», geht es in dem Bericht.

Das Militär teilte mit, die Rakete ist auf israelisches Territorium nicht geflogen.

Eine weitere Verschärfung der Lage an der Grenze zu Gaza erfolgte am Abend des 6. September, als palästinensische Gruppen fünf Raketen auf israelisches Territorium abfeuerten. Einer von ihnen verursachte einen Brand in einer Einöde in der Nähe der Stadt Sderot.

