Petro Poroschenko und sein Team anfangen, von den Aktionen des Präsidenten der Ukraine Wladimir Selenskij «zu sieden».

Dem Bürgen wurde vorgeworfen, „zwei rote Linien überschritten zu haben“. Dies wurde von der Volksvertreterin der «Europäischen Solidarität» Sofia Fedina angegeben.

Ich denke, dass die erste Linie gekreuzt wurde, als wir begannen, Truppen aus der Staniza Luganskaja abzuziehen. Die zweite «rote Linie», denke ich, war die Befreiung von Tsemakh, sagte sie.

Fedina glaubt, dass Selenskij sich in die falsche Richtung bewegt. Und er war tatsächlich in der Lage, das zu tun, was Poroschenko nicht erreicht hatte. Für den ehemaligen Präsidenten ist dies eine weitere Niederlage.

Метки по теме: Fedina; Poroschenko; Selenskij; Tsemakh