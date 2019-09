Russland ist bereit, 10 Milliarden US-Dollar in die iranische Öl- und Gasindustrie zu investieren, sagte der iranische Energieminister Reza Ardakanian nach einem Treffen mit dem russischen Amtskollegen Alexander Nowak.

Ardakanian kommentierte die Verhandlungen mit dem Ko-Vorsitzenden der russisch-iranischen Regierungskommission, die am 2. September in Moskau stattfand, und sagte, dass gute Ergebnisse erzielt wurden.

In naher Zukunft wird mit der russischen Seite eine neue Verhandlungsrunde über den Ausbau der Zusammenarbeit im Energiesektor beginnen. Der iranische Chef des Energieministeriums sagte, dass während des Treffens mit Nowak eine zusätzliche Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts des iranischen Sirik TPP unterzeichnet wurde.

Es wird erwartet, dass in den nächsten zwei Monaten mit der Umsetzung des Projekts begonnen wird, sagte der Minister.

Nach den Verhandlungen im November 2015 in Teheran wurde zwischen dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, und dem Präsidenten des Iran, Hassan Rouhani, eine Einigung über die Umsetzung des Projekts erzielt. Das Projekt wird aus 4 Kraftwerken mit einer Gesamtleistung von 1.400 MW bestehen.

In der Zwischenzeit will China 280 Milliarden US-Dollar in die iranische Öl- und Gasindustrie investieren, schreibt Kommersant. Die Vereinbarungen wurden während des Besuchs des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif Ende August in Peking erzielt.