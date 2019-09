Treffen zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten und dem Präsidenten der Russischen Föderation am Vorabend des Wahltages werden bereits zu einer Art Tradition.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant am Donnerstag, 12. September, einen Besuch in Sotschi, wo er mit dem Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin über die weitere Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen in Syrien diskutieren wird.

Es ist erwähnenswert, dass der Besuch fünf Tage vor den Knesset-Wahlen stattfindet, die für den 17. September geplant sind.

Am Ende der Woche werde ich höchstwahrscheinlich Russland besuchen, um mit Putin über die weitere Koordinierung der Aktionen in Syrien zu diskutieren und einen versehentlichen Zusammenstoß, angesichts der zunehmenden feindseligen Aktivitäten des Iran und infolgedessen unserer Reaktionen darauf, zu verhindern, sagte der Ministerpräsident.

