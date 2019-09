Die Likud-Partei hat in Umlauf gebracht, dass ihr Führer, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, eine «wichtige Erklärung» abgeben wird.

Die Rede des Ministerpräsidenten findet am 10. September um 17.00 Uhr in Kfar Maccabiah in Ramat Gan statt.

Метки по теме: Benjamin Netanyahu