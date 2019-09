Im Irak eröffneten die Israelis eine zweite Front gegen den Iran

Im langen Schattenkrieg Israels gegen den Iran tauchten erneut Anzeichen eines ausgewachsenen Konflikts auf. Diesmal eskalieren die israelischen Spannungen mit Teherans libanesischem Verbündeten, Hisbollah, deren Formationen in Tel Aviv als die stärkste militärische Bedrohung an den Grenzen des jüdischen Staates gelten.

Kleinere Scharmützel zwischen Gegnern wurden bekannt, aber die Zusammenstöße der letzten Woche waren die schwersten in den letzten Jahren. Israel startete einen Luftangriff, bei dem zwei Hisbollah-Soldaten in Syrien getötet wurden. Das israelische Militär sagte, die Toten sind libanesische Bürger, die von den Iranern ausgebildet wurden, um angreifende Drohnen zu kontrollieren. Es folgte eine israelische Operation in Beirut, bei der eine israelische Drohne gegen das Dach des Medienbüros der Hisbollah stürzte und eine weitere in der Nähe explodierte. Beide waren mit Sprengstoff gefüllt. Die Hisbollah reagierte mit Panzerabwehrraketen auf eine israelische Militärpatrouille an der libanesisch-israelischen Grenze. Es gab keine Toten, aber das israelische Militär startete einen Artillerie-Vergeltungsschlag auf libanesischem Territorium.

Der Führer der Hisbollah, Hassan Nasrallah, sagte, dass diese israelischen Angriffe auf libanesisches Territorium den Beginn einer «neuen Phase» des Konflikts darstellten und dass es keine «roten Linien» mehr gibt, die die Hisbollah nicht überschritten hätte. Wenn bisher beide Parteien im Rahmen bestimmter (unausgesprochener) Regeln gehandelt haben und keine Maßnahmen zugelassen haben, die einen breiten Konflikt hervorrufen könnten, bricht dieses Gleichgewicht zusammen.

Ein neuer Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 9. September, als eine vom Iran unterstützte Gruppe in der Nähe der Stadt Ramya im Südlibanon eine israelische Drohne abschoss. Am selben Tag startete das israelische Militär die Übungen des Generalstabs von «Keystone» in der Nähe der libanesischen Grenze, um einen multidisziplinären Krieg gegen die Hisbollah zu proben. Die Übungen dauern bis zum 11. September. Es gibt Hinweise darauf, dass die Parteien kurz vor dem Übergang von gegenseitiger Abschreckung zu bewaffneten Konflikten stehen.

Foreign Policy räumt ein, dass Netanjahu bereit ist, im Libanon einzugreifen, und zweifelt nicht daran, dass sich die Hisbollah auch auf den Krieg vorbereitet. Unterdessen sollten Washington und insbesondere Präsident Trump sich vor einem offenen Konflikt zwischen Israel und dem engen Verbündeten Teherans hüten. Ein solcher Konflikt könnte sich zu einem regionalen Krieg ausweiten, der die Gebiete Syriens und des Irak einnimmt, auf deren militärische Einrichtungen Israel seit Juli regelmäßig Luftangriffe unternimmt.

Tatsächlich hat Israel im Irak eine neue Front gegen den Iran eröffnet. Der in einem Foreign Policy Artikel erwähnte israelische Geheimdienst weiß, dass die Iraner damit begonnen haben, ballistische Raketen auf irakischem Territorium einzusetzen. Es wurde vermutet, dass der Iran Raketenwerke aus der Saddam-Ära wieder aufbaut. Die Entscheidung, die Infrastruktur für die Produktion von Raketen außerhalb des Libanon und Syriens im Irak zu erweitern, passt in die iranische Strategie der militärischen Konsolidierung der drei Unionsstaaten. Während das Weiße Haus die Schaffung der NATO im Nahen Osten ausgehend von den Monarchien des Persischen Golfs erörtert, bemüht sich Teheran, seine militärische Präsenz in den alliierten Staaten zu festigen.

Washington ist nicht in der Lage, Teheran aufzuhalten. Die US-Politik des «maximalen Drucks» auf den Iran hat die iranische Politik des «maximalen Widerstands» zum Leben erweckt. Da der Druck der USA auf den Iran zunimmt, erhöht Teheran die strategische Tiefe seiner Operationen. In dieser Situation verlassen sich die USA zunehmend auf den jüdischen Staat.

Staatssekretär Mike Pompeo unterstützte in einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu das Recht Israels, sich gegen Drohungen aus dem Iran zu verteidigen, und gab den Startschuss, «Maßnahmen zur Verhinderung drohender Angriffe zu ergreifen», einschließlich der Angriffe auf Ziele, die Israel bedrohen. In den letzten Jahren hat Israel mehr als 200 Luftangriffe auf iranische Ziele in Syrien verübt. In den meisten Fällen reagierten die Iraner nicht.

Das alles kann das empfindliche Gleichgewicht in einem schwelenden lokalen Konflikt stören. Netanjahu hat drei Jahre lang großen Einfluss auf Präsident Trump und seine Adjutanten, aber jetzt ändert sich die Situation etwas. Jerusalem verbirgt nicht den Ärger über die Bereitschaft Washingtons, direkte Verhandlungen mit dem Iran zu führen. In Israel wird es als Entscheidung angesehen, eine neue Linie in den Beziehungen zu Teheran zu wählen. Kaum zu glauben, dass der «unerbittliche» John Bolton die Gunst des Präsidenten verlor, als die Nachrichtenagenturen am 10. September Neuigkeiten über ihn brachten: Donald Trump entließ seinen Sekretär für nationale Sicherheit, der vor wenigen Tagen die Ukraine, Moldawien und Weißrussland «vor Gericht gestellt» hat.

Die Tatsache, dass Bolton gefeuert wurde, bedeutet insbesondere, dass Netanjahus Plan, der Trump dazu veranlasste, das Atomabkommen von 2015 mit dem Iran zu verletzen, nicht funktioniert hat. Der US-Präsident stimmte der Einführung der strengsten Wirtschaftssanktionen gegen Teheran zu, die in Abwesenheit eines Krieges jemals gegen ein anderes Land verhängt worden waren, es jedoch nicht geschafft hat, den Iran in die Knie zu zwingen und ihn aus dem Irak, Syrien und dem Libanon zu vertreiben. Stattdessen hat der iranische Einfluss auf die Grenzen zu Israel zugenommen.

Netanjahu hoffte vielleicht, dass Amerika die Arbeit für Israel tun und den Iran schlagen würde, aber jetzt scheint dies nicht zu geschehen. Vor den Präsidentschaftswahlen in den USA im November 2020 müssen der Krieg im Nahen Osten und die unvermeidlichen Verluste unter den amerikanischen Soldaten Trump unbedingt nicht sein. In der Zwischenzeit hat die israelische Regierung zunehmend die Notwendigkeit neuer Angriffe auf Hisbollah-Ziele für angebracht erklärt.

Nikolaj Bobkin, FSK

