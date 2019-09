Bei einem Angriff unbekannter Kämpfer in der syrischen Provinz Deir Ez-Zor kamen drei Zivilisten ums Leben.

Am Mittwoch, den 11. September, meldeten lokale Informationsressourcen.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der kleinen Stadt Diban südlich von Deir Ez-Zora in der Nähe des Euphrat. Terroristen eröffneten das Feuer mitten im Dorf und töteten drei Einwohner und mehrere Wunden. Danach flohen die Angreifer mit einem Motorrad vor dem Unfallort.

Unter den Opfern befinden sich Kinder, die alle in örtliche Krankenhäuser sowie in das Krankenhaus in der Nachbarstadt At-Tayan gebracht wurden.

Der Ort des Angriffs wurde nun von den Streitkräften proamerikanischer bewaffneter Banden abgesperrt, die hier als «Strafverfolgungsbehörden» dienen. Sie glauben, dass die sogenannten Schlafzellen der Terrororganisation des «Islamischen Staates»* hinter dem Angriff stecken könnten.

Wie News Front bereits berichtete, früher in dieser Region Kämpfer des «Islamischen Staates» verteilt Flugblätter mit Drohungen der Gewalt gegen die einheimischen, die sich der kurdischen Gruppe «syrischen demokratischen Kräfte». Flugblätter mit einer Liste von Namen sind an Eingängen in einer Moschee des Dorfes Abu Hardub erschienen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

