Das russische Außenministerium sagte, dass die restriktiven Listen für die Einreise von US-Bürgern in die russische Föderation nach der Einführung der US-Sanktionen gegen zwei Mitarbeiter des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation erweitert werden.



Dies sagte der stellvertretender Leiter der russische Außenminister Sergei Rjabkow.

Er betonte, dass solche Aktionen der Vereinigten Staaten «eine völlig selbstdiskreditierende, katastrophale Linie» fortsetzen.

«Sie geht davon aus, dass wir uns unter Sanktionsdruck «verbiegen», aber das wird niemals passieren. Und wir werden natürlich unsere restriktiven Listen für die Einreise amerikanischer Bürger zu uns entsprechend erweitern. Wir sprechen offen darüber», — sagte Rjabkow.

Er erzählte auch, wie die US-Senatoren Ende August versuchten, die Situation so auszusetzen, als ob Russland Ihnen die Erteilung von Visa verweigerte. In der Tat, sie wurden in die Restriktionslisten aufgenommen und in das Gebiet der Russischen Föderation ist ihnen grundsätzlich die Einreise verboten.

Rjabkow betonte, dass, sobald Washington eine solche Praxis ablehnt, Moskau das gleiche tun wird.

Метки по теме: Rjabkow; US-Sanktionen gegen Russland