Chisinau beabsichtigt nicht, die außenpolitischen Grundsätze, auch in Bezug auf die Europäische Union und die NATO, zu revidieren. Es wurde am Mittwoch, 11. September, Moldawiens Außenminister Nikolai Popescu bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Föderationsrates Konstantin Kosachev bekannt gegeben.

Er betonte, dass die Regierungskoalition in Moldawien «die Grundsätze der Außenpolitik, die seit Jahren, manchmal Jahrzehnten im Zentrum der Außenpolitik stehen, nicht revidieren wird». «Diese Nichtrevision früherer Abkommen und Grundsätze impliziert eine Nichtrevision des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union, eine Nichtrevision und dementsprechend eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit bei einem individuellen Aktionsplan mit der NATO unter Berücksichtigung unserer Neutralität als Staat», sagte der Außenminister. Gleichzeitig bemüht sich Chisinau, die Beziehungen mit Moskau zu normalisieren.

Popescu wies darauf hin, dass die derzeitige Parlamentsmehrheit in Moldau alle externen Akteure politisch und wirtschaftlich unterstützt. «Letztendlich ist es unser Ziel, den Konflikt in dem externen Umfeld, in dem Moldawien tätig ist, so gering wie möglich zu halten, damit wir das wirtschaftliche Wohlergehen der Menschen verbessern können», schloss er.

Im Juni wurden in Moldawien eine neue Regierung und eine parlamentarische Mehrheit gebildet, darunter die Sozialistische Partei (PSRM), die Präsident Igor Dodon und die Wiederherstellung der Beziehungen mit Russland unterstützt, sowie die proeuropäische Partei für Aktion und Solidarität und die «Plattform für Würde und Wahrheit».

