Das einzige Problem in Syrien ist die US-Besetzung. Dieses Problem betrifft direkt die Türkei. Die größte Front nach dem Ersten Weltkrieg wird östlich des Euphrat gebaut. Die Verteidigung der Türkei obliegt nicht nur Erdoğan, sondern allen, die dieses Land für ihre Heimat halten.

Das «syrische Problem» ist zum Problem der «US-Besatzung» geworden. Ein Drittel des Landes wurde unter dem Deckmantel der Aktivitäten der Arbeiterpartei Kurdistans und Daish überfallen. Probleme in Syrien können nicht gelöst werden, wenn wir uns auf diese Definition nicht konzentrieren.

Die wichtigste Frage sollte lauten: «Was machen die USA hier?»

Wer hat die Amerikaner nach Syrien eingeladen und wie haben sie ihre Ankunft begründet?

Das Land dringt Schritt für Schritt offen ein. Es ist nicht nur Syriens Problem. Dies ist ein Problem für die gesamte Region. Dies wird zu schlimmen Konsequenzen führen, von denen wir vielleicht nicht einmal wissen. Jeder sollte darauf vorbereitet sein.

US-Besatzung in Syrien ist das «Problem der Türkei»

Das Hauptanliegen der Türkei in Bezug auf die Sicherheit ist die US-Besatzung in Syrien. Von hier geht die größte und unvermeidlichste Bedrohung aus. Jeder, der sich «um die Türkei kümmert», muss dringend die Frage aufwerfen, ob die Vereinigten Staaten in Syrien sein und handeln müssen.

Die US-Besetzung in Syrien ist die «Türkei-Frage». Weil dieser Krieg ins Leben gerufen wurde, um die «türkische Front» zu eröffnen. Und von diesem Tag versuchen wir, diese Front zu schließen. Wenn wir die Sicherheitsprobleme der Türkei lösen wollen, sollte zuerst die US-Besetzung in Syrien gestoppt werden.

Die US-Besatzung in Syrien ist eine Realität, die weit über die politische Identität der Türkei hinausgeht, und so sollten wir es annehmen.

Wir haben keine andere Wahl, als heute gemeinsam eine Position zu vertreten und eine gemeinsame Mentalität gegen diese Besatzung zu entwickeln, unabhängig davon, wo und wessen Armee steht.

İbrahim Karagül

