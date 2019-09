Der Vorteil zugunsten der Anerkennung der selbsternannten «Republik Kosovo» auf UN-Ebene ist in letzter Zeit nur eine Stimme, die der Tschechischen Republik Pristina vorenthalten könnte.

Deshalb kündigte Präsident Miloš Zeman bei einem Treffen von Verfassungsvertretern in Prag seine Absicht an, die Frage des Widerrufs der Anerkennung des Balkan-Quasi-Staates zur Sprache zu bringen. Ihm zufolge wird es in etwa einem Monat stattfinden.

Gleichzeitig begrüßte Zeman die Bemerkung des tschechischen Innenministers Lubomír Metnar, wonach «die Anerkennung des Kosovo ein Fehler ist». «Es scheint, dass er meine Idee unterstützen wird, und wer sich widersetzen wird — wir werden es in einem Monat sehen», sagte das Staatsoberhaupt.

Wie News Front kürzlich berichtete, hat die Außenpolitik Belgrads die Zahl der Staaten, die die Unabhängigkeit des «Kosovo» anerkannt haben, auf 97 verringert. Zu den Staaten, die ihre Position geändert haben, gehören die Zentralafrikanische Republik, Madagaskar, die Republik Palau, die Salomonen, Lesotho, Suriname, Granada und die Union Komoren, Burundi, Commonwealth von Dominica, Sao Tome und Principe, Liberia, Guinea-Bissau, Papua-Neuguinea.

