Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika erlaubte der Regierung von Präsident Donald Trump, Migranten, die über Drittstaaten in die USA eingereist waren, Asyl zu verweigern, ohne zuerst Asyl bei ihnen zu beantragen.

Wie bereits erwähnt, hob der Oberste Gerichtshof der USA mit dieser Entscheidung die Entscheidung mehrerer untergeordneter Gerichte in mehreren Bundesstaaten an der Grenze zu Mexiko auf, in denen sie zuvor die Anwendung der neuen Migrationspolitik blockiert hatten.

Mit dieser Entscheidung können Sie sich weigern, fast alle Migranten aufzunehmen, die aus Afrika, Asien und Südamerika in die USA kommen und vor Armut und Gewalt in ihrer Heimat fliehen.

Trump kommentierte die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs auf Twitter und nannte es einen «großen Gewinn». Später erklärte er, er hat ein hervorragendes Telefongespräch mit dem mexikanischen Präsidenten Manuel Lopez Obrador geführt, in dem unter anderem das Thema Sicherheit an der Südgrenze der Vereinigten Staaten erörtert wurde.

Obrador hat auf seinem Twitter-Account auch das Gespräch mit Trump positiv beschrieben, und der amerikanische Führer hat diesen Eintrag erneut getwittert.

