Die Macht der US-Luftwaffe war in ernsthaften Zweifeln, nachdem die Tschechische Republik, wo die nächsten NATO-Übungen abgehalten wurden, auf den strategischen Bomber B-52H Stratofortress nicht wartete.

Berichten zufolge erreichte das Flugzeug, dessen Teilnahme an den Manövern bereits angekündigt worden war, den britischen Luftwaffenstützpunkt am 5. September, flog jedoch laut dem Operative Line-Portal nicht aus. Wie sich herausstellte, wurden die Pläne durch Störungen verhindert, die die Mitarbeiter dringend zu beheben versuchen.

Die Schande der US Air Force endete jedoch nicht dort, da Stratofortress am «Jersey International Air Display» auf der Insel Jersey vor der Küste der Normandie teilnehmen sollte. Leider konnten die Veranstalter, denen es bereits gelungen war, das Flugzeug auszudrücken, nicht vom britischen Luftwaffenstützpunkt «Fairford» abheben.

Es ist bemerkenswert, dass das Kommando der US-Luftwaffe in Europa und Afrika behauptete, eine Gruppe Bomber ist in Großbritannien eingetroffen. In Wirklichkeit war er allein, und seine Kompanie war vielleicht die einzige andere B-52N, die fast drei Monate lang auf der «Mildenhall» Airbase im Leerlauf war und nach einem Flug über Europa dringend mit einem brennenden Motor zurückkehren musste.

Ein weiterer trauriger Vorfall mit der Stratofortress ereignete sich Ende August, als Großbritannien ein Flugzeug «beschützte», das gerade über den Ozean geflogen war, um an Übungen in Jordanien teilzunehmen.

B-52-Bomber werden seit Mitte des letzten Jahrhunderts von der US-Luftwaffe eingesetzt und sollen voraussichtlich weitere zehn Jahre im Einsatz sein. Es ist eine der Komponenten des amerikanischen Nuklearschildes und setzt sich auch für die Sicherheit der NATO-Verbündeten ein, obwohl es in letzter Zeit regelmäßig mit Problemen konfrontiert wurde, die die Vereinigten Staaten noch nicht lösen können.

