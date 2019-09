Der Sprengsatz aus drei Gaskanistern hat außerhalb des Büros der «Neue Demokratie» Partei ausgelöst.

In der Nacht zum Donnerstag explodierte im Nordosten Athens, in einem Vorort von Pefki, eine improvisierte Bombe in der Nähe des Büros der regierenden «Neue Demokratie» Partei. Es wurde von Ekathimerini am 12. September berichtet.

Nach Angaben der Behörden explodierte vor dem «Neue Demokratie» -Büro im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Wohngebäudes um 3:45 Uhr morgens ein Gerät mit drei Gaskanistern. Die Explosion verursachte Sachschäden, aber niemand wurde verletzt.

Das Feuer wurde von den Bewohnern des Hauses vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Die «Neue Demokratie» Partei sagte, sie sind «nicht von solchen Angriffen eingeschüchtert».

Метки по теме: Explosion in Athen; Neue Demokratie